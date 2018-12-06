صنع الله: ليبيا أغلقت 7 موانئ من أصل 8 لتصدير النفط نتيجة سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 02:14 مساء

قال رئيس مؤسسة النفط الوطنية، مصطفى صنع الله، اليوم الخميس إن ليبيا فقدت الكثير من حجم إنتاجها الأسبوع الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث أغلقت 7 موانئ من أصل 8 (لتصدير النفط). حجم الإنتاج الحالي نحو مليون برميل يوميًا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» تصريحات صنع الله قبل بدء اجتماع قمة أوبك 175 في فيينا: «إن سياسة منظمة أوبك دائمًا تشجع استقرار سوق النفط ولا ترغب في أي تقلبات أو عرض أكثر من اللازم، أو نقص في الإمدادات، نحن نعمل على توازن السوق، إنها سياسة عامة لمصدِري النفط».

وبدأ، اليوم، في فيينا الاجتماع الـ 175 لمنظمة الدول المصدرة البترول أوبك، لتحديد سياسة الدول المنتجة بشأن خفض الإنتاج مستقبلاً وضمان استقرار سوق النفط العالمية. وتجري هذه القمة وسط مخاوف بعض الخبراء حول مستقبل صفقة فيينا لخفض الإنتاج.

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