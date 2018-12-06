إغلاق مصحة ابن سينا ومخالفة مصحتين في سرت

مجمع عيادات سرت المركزي. (بوابة الوسط)

أغلق جهاز الحرس البلدي بسرت، الخميس، مصحة ابن سينا وسط المدينة لعدم توافر إذن المزاولة، وخالف مصحتين اثنتين لعدم توافر الشروط الصحية.

وأطلقت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي حملة تفتيش على العيادات والمصحات الطبية اليوم، للتأكد من توافر الشروط الصحية وإذن المزاولة والتراخيص والشهائد الصحية للعاملين بها.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي بسرت، العقيد هاشم النكاع، لـ«بوابة االوسط» إن الحملة استهدفت أربع مصحات طبية، لعدم توافر الشروط الصحية المتفق عليها، خصوصًا النفايات الطبية والمخلفات والتعقيم، وأدوات علاج المرضى، والتي تسبب أمراضًا.

وأكد النكاع تواصل الحملة لمتابعة الصيدليات وصلاحية الأدوية بها، حتى يجري التأكد من إيفاء الشروط اللازمة كافة.

