إغلاق مصحة ابن سينا ومخالفة مصحتين في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 06 ديسمبر 2018, 12:15 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي. (بوابة الوسط)

أغلق جهاز الحرس البلدي بسرت، الخميس، مصحة ابن سينا وسط المدينة لعدم توافر إذن المزاولة، وخالف مصحتين اثنتين لعدم توافر الشروط الصحية.

وأطلقت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي حملة تفتيش على العيادات والمصحات الطبية اليوم، للتأكد من توافر الشروط الصحية وإذن المزاولة والتراخيص والشهائد الصحية للعاملين بها.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي بسرت، العقيد هاشم النكاع، لـ«بوابة االوسط» إن الحملة استهدفت أربع مصحات طبية، لعدم توافر الشروط الصحية المتفق عليها، خصوصًا النفايات الطبية والمخلفات والتعقيم، وأدوات علاج المرضى، والتي تسبب أمراضًا.

وأكد النكاع تواصل الحملة لمتابعة الصيدليات وصلاحية الأدوية بها، حتى يجري التأكد من إيفاء الشروط اللازمة كافة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين
ليبيا
ناجي مختار: عقيلة صالح أبدى استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة
ليبيا
«تايمز أوف مالطا»: «المبعوث المالطي المزيف» التقى قائد كتيبة «ثوار طرابلس»
ليبيا
جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر