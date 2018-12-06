تواصل محاولات تسليك طفح مياه الأمطار في بنغازي

قال مكتب خدمات وسط بنغازي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي، الخميس، إن محاولات أفراده مستمرة للحد من طفح مياه الأمطار، وذلك بتسليك وتخفيف نضح مضخة جزيرة كوبري الحديد في المدينة.

وأوضح في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» أن سبب الضخ المتزايد هو وجود كسر بالخط وعدم القدرة على استيعاب كمية المياه.

ونشر مكتب خدمات وسط بنغازي صورًا توضح كسح المياه في امتداد شارع العروبة، أسفل النفق قبل كوبري الحديد، بواسطة سيارات التسليك، والمحركات المجرورة.

وأشارت التوقعات الجوية إلى استمرار الأمطار الغزيرة اليوم على مدينة بنغازي والمنطقة الممتدة من أجدابيا حتى أقصى مناطق الشمال الشرقي.

