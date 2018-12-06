لقاء مرتقب بين حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي صباح اليوم

يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي صباح الخميس، مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في العاصمة روما، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء «آكي» عن مصادر برئاسة الوزراء الإيطالية.

وتأتي هذه الزيارة، التي لم يُعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة في ليبيا نوفمبر الماضي.

وكانت جريدة «الماسيجيرو» الإيطالية قالت إن حفتر وصل إلى العاصمة روما، وإنه سيلتقي السفير الأميركي لدى تونس ديفيد روبنسون، مسؤول إدارة واشنطن عن الملف الليبي.

