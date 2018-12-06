بلدية وادى البوانيس تعقد لقاءها المجتمعي الأول

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 06 ديسمبر 2018, 02:35 صباحا
اللقاء المجتمعي الأول ببلدية وادى البوانيس 5 ديسمبر 2018. (الوسط)

عقدت بلدية وادى البوانيس 30 كلم شمال سبها اللقاء المجتمعي الأول لخطة التنمية المحلية والذي استهدف فيه إدارات وأقسام بلدية وادى البوانيس إلى جانب القطاع العام والخاص و الخبراء وبيت الخبرة وعدد من المواطنيين المهتمين لاعداد الخطة.

وقال عضو المجلس البلدي لبلدية وادى البوانيس المهندس محمدى على الهادي لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «الهدف من هذا اللقاء إشراك جميع افراد المجتمع المحلي فى هذة الخطة بافكارهم ومشاركتهم فى اللجان القطاعية التي تشخص المشاكل والمقترحات واعدادها فى خطة مبدئية ونقلها الى لجان التنسيق».

من جانبه قال مستشار المؤسسة الوطنية الألمانية للتعاون الدولي الدكتورعلى عسكر إن اهمية هذا اللقاء المجتمعي «كبيرة خصوصا للبلدية حيث يصبح لها حزمة من المشاريع التي يمكن تنفيذها على مدى 10 سنوات».

وأضاف: «عندما تتحصل البلدية على موارد أو مخصصات سوف يجري تخصيصها للمشاريح التي جرى دراستها و طرحها من قبل المجتمع المحلي من خلال الخطة إلى جانب لو حدث انتخاب مجلس بلدي جديد المجلس الجديد يجد خطة جاهزة أعدت من داخل المنطقة».

بينما رأت  عضوة جمعية التنمية المستدامة بسمنو عزيزة ابوبكر بلعيد  أن «دور المرأة فى المجتمع المحلي من خلال التنمية المستدامة وذلك بتقديم خطط و مشاريع نسائية تعتمد عليها البلدية خصوصا الاسر المنتجة التي ركيزتها المواد الخام المحلية و بعض الصناعات الغدائية الأخرى والمشغولات».

اللقاء المجتمعي الأول ببلدية وادى البوانيس 5 ديسمبر 2018. (الوسط)
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