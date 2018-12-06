مصدر: 21 شخصية ليبية يمثلون برقة وطرابلس وفزان في لقاء مركز الحوار الإنساني بتونس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 06 ديسمبر 2018, 01:04 صباحا

قال مصدر مطلع، إن لقاء مركز الحوار الإنساني الذي سوف يعقد اليوم الخميس في مدينة طبرقة التونسية  سيحضره «ممثلين عن برقة وطرابلس وفزان».

وكشف المصدر لـ«بوابة الوسط» الخميس إن « فتحى المجبرى وفوزى العقاب وعبدالرحمن العبار ونورى العبار وحسنى بى ومحمود جبريل ومحمد الزوى وعيسى العريبي».

وأضاف: «أما ممثلي طرابلس فهم فوزى النويرى وعبدالسلام ناصية ومحمد صوان وعبدالرحمن السويحلى وعلى الدبيبة وفوزى عبدالعال وجمعة القماطى وربيعة بوراص».

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ولفت المصدر إلى أن «ممثلي فزان هم عبدالرحمن شلقم وموسى الكونى وإبراهيم بوخزام والشيباني بوهمود».

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