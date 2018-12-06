ورشة عمل حول أساسيات الإعلام المهني في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 ديسمبر 2018, 12:02 صباحا

نظمت المنظمة الليبية للإعلام المستقل ورشة تدريبية في مدينة صبراتة حول أساسيات الإعلام المهني ودوره في مكافحة التضليل وخطاب الكراهية.

وشارك  في الورشة 23 من طلبة قسم الإعلام بجامعة صبراتة وصحفيين من مدن صبراتة وصرمان والعجيلات ورقدالين يعملون في 10 وسائل إعلامية مختلفة.

وتناولت الورشة عدة مواضيع تتعلق بالإعلام المهني وغير المهني بحسب المواثيق الدولية ومدونة سلوك المهنة وعلاقتها بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تطرقت الورشة إلي ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالدقة والمصداقية والابتعاد عن الأخبار الزائفة والتي يتم نشرها لاغراض سياسية أو تجارية أو غيرها من الأسباب.

وتأتي هذه الورشة من ضمن حملة تقوم بها المنظمة الليبية للإعلام المستقل لتمكين الصحفيين الليبين من أداء عملهم بمهنية وبناء قدراتهم في مجال أخلاقيات المهنة وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية وفقا لتلك الأخلاقيات.

ورشة عمل حول الخطاب الإعلامي في ليبيا بطرابلس

الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي ثاني ورشة تدريبية تنفذها المنظمة بعد الورشة الأولى التي كانت في طرابلس في نوفمبر الماضي وشارك فيها 15 صحفيا من مؤسسات إعلامية مختلفة

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