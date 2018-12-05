المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير القادم

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 10:51 مساء

قال الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، «نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير القادم بسبب وجود وعاء زمني أو جدول زمني وهو تطور جيد وإيجابي».

وحذر المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي الأربعاء قائلاً: «لن نسمح بالتلاعب بتغيير المفردات ونحن مع إجراء الانتخابات».

ولفت المسماري إلى أن «توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الاستفتاء وتشكيلة المجلس الرئاسي الجديدة برئيس ونائبين سيطيل عمر الأزمة في ليبيا».

وأضاف: «هذا أمر خطير جدا ويطيل من معاناة المواطن الليبي وقد أيدنا المؤتمر الجامع بسبب وجود وعاء زمني أو جدول زمني وهو تطور جيد وإيجابي».

المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين

وختم المسماري قائلاً: «نحن نتابع ونراقب عن بعد كل التحركات السياسية في ليبيا ونتابع الحوار الجاري في الاسكندرية أو في طبرق أو في تونس ولكن ليس لنا دخل بأي من هذه الحوارات ونحن نعلن بأننا مع المؤتمر الجامع في بداية يناير القادم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جنرال: الجيش الأميركي «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» في إفريقيا
ليبيا
الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر