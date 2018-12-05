المسماري: نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير القادم

قال الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري، «نحن مع المؤتمر الجامع في بداية يناير القادم بسبب وجود وعاء زمني أو جدول زمني وهو تطور جيد وإيجابي».

وحذر المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي الأربعاء قائلاً: «لن نسمح بالتلاعب بتغيير المفردات ونحن مع إجراء الانتخابات».

ولفت المسماري إلى أن «توافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بخصوص قانون الاستفتاء وتشكيلة المجلس الرئاسي الجديدة برئيس ونائبين سيطيل عمر الأزمة في ليبيا».

وأضاف: «هذا أمر خطير جدا ويطيل من معاناة المواطن الليبي وقد أيدنا المؤتمر الجامع بسبب وجود وعاء زمني أو جدول زمني وهو تطور جيد وإيجابي».

المسماري: المحكمة العسكرية ببنغازي حكمت بالإعدام على ثلاثة متهمين

وختم المسماري قائلاً: «نحن نتابع ونراقب عن بعد كل التحركات السياسية في ليبيا ونتابع الحوار الجاري في الاسكندرية أو في طبرق أو في تونس ولكن ليس لنا دخل بأي من هذه الحوارات ونحن نعلن بأننا مع المؤتمر الجامع في بداية يناير القادم».