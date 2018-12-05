وزير الداخلية الإيطالي: انخفاض عدد المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة 92%

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن عدد «المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية انخفض بنسبة 92%»، مشيرا إلى أن بلاده سجلت انخفاض تدفقات المهاجرين إليها خلال الستة أشهر الماضية «بنسبة 83%» وفق ما نقلته «آكي».

جاء تأكيد سالفيني خلال جلسة استماع له اليوم الاربعاء، أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاقية «شنغن»، موضحا أن التدفقات المنخفضة للمهاجرين نحو الأراضي الإيطالية سجلت خلال الفترة من مطلع يونيو إلى نهاية نوفمبر الماضيين من العام الجاري.

وقال سالفيني إن «طلبات اللجوء في عام 2018 في إيطاليا بلغت 49 ألفاً و636 طلبا، مسجلة إنخفاضاً بنسبة 60% عن العام الماضي». مؤكدا أن «مجمل طلبات اللجوء التي تمّ فحصها بلغت 86 ألف و446، مُنِح 7% منهم وضعية اللاجئ، و23% الحماية الانسانية، بينما رفضت طلبات 66% منهم».

وأشار وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى «تسجيل 130 ألف طلب لجوء في العام الماضي، جرت معاينة 81 ألف طلب، نالت نسبة 8% منهم وضعية اللاجئين و34% الحماية الإنسانية، بينما تمّ صد 58% من الطلبات المقدمة» وفق «آكي».