انطلاق فعاليات التظاهرة الثقافية الأولى لدعم واستقرار الجنوب في سبها

انطلقت اليوم الأربعاء، بمسرح بيت الثقافة في مدينة سبها فعاليات التظاهرة الثقافية الأولى لدعم واستقرار الجنوب بحضور وكيل الهيئة العامة للثقافة بالحكومة الموقتة في المنطقة الجنوبية محمود امجبر وعدد من الشعراء والأدباء والفرق الشعبية.

وقال وكيل الهيئة العامة للثقافة بالحكومة الموقتة بالمنطقة الجنوبية محمود امجبر لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من التظاهرة «هو المساهمة فى تحقيق الاستقرار والأمن من خلال مشاركة النخب الثقافية والمواطنين» مؤكدا على الدور الكبير للمثقفين والفنانين فى المجتمع من خلال إسهماتهم الفكرية والفنية وإبرازها للمواطنين من أجل التغيير فى المجتمع.

وأضاف عضو اللجنة التحضيرية للتظاهرة الثقافية الأولى لدعم واستقرار الجنوب، عبدالسلام البخاري لـ«بوابة الوسط» أن التظاهرة تستمر على مدى ثلاثة أيام وتتضمن برامج ثقافية وتراثية ومعارض للفنون التشكيلة إلى جانب معرض للكتاب وسهرات فنية.

وأضاف علي الهاشمي الزين كاتب مشارك فى التظاهرة لـ«بوابة الوسط» أن «الفرح قليل فى الجنوب لكن مثل هذه التظاهرة هى محاولة لرسم الابتسامة والفرح على وجوه الناس فى فزان التي تستحق أن تكون بها أفراح وبهجة ومشاركات فنية».

وقالت جميلة الجملي مواطنة من سبها لـ«بوابة الوسط» إن دور المرأة فى مثل هذه البرامج الثقافية «فعال جدا وتدعو للسلام والمحبة والوئام من خلال مشاركتها بإنتاجها من الصناعات التقليدية والسعفية إلى جانب فنون الرسم والموسيقى» وشددت على ضرورة «تكرار مثل هذه البرامج فى كل مدن وقرى ليبيا من أجل إبراز الوجه الحقيقي لليبين المحبين للثقافة والسلام».

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية من ليبيا تشهد خلال الفترات الأخيرة حراكا ثقافيا وسياحيا كان آخرها مهرجان جرة السياحي بحضور رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني خيضر مالك.