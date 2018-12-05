إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 09:11 مساء

أحيا صندوق التضامن الاجتماعي فرع سوف الجين ببني وليد، اليوم الأربعاء، اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور مدير الفرع وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع وعدد من منظمات المجتمع المدني في البلدية.

وشمل الاحتفال الذي أقيم بمقر مركز سوف الجين للتوحد في بني وليد، إلقاء عدة محاضرات توعوية وقانونية في ما يخص ذوي الإعاقة، تخللها عروض ترفيهية وتنشيطية، بمشاركة عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم والنشطاء.

وأكد الحاضرون على ضرورة أن تتحصل هذه الفئة على جميع حقوقها وأن يعمل الجميع على تلبية مطالبها، وضرورة إدماج ذوي الإعاقة مع بقية فئات المجتمع في كافة المجالات.

وفي ختام الاحتفالية قامت منظمة وادي دينار للأعمال الخيرية بتوزيع عدد من الهدايا والألعاب الترفيهية على الأطفال المشاركين في الاحتفالية.

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