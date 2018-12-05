حفتر يجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي صباح الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 08:24 مساء
لقاء سابق بين حفتر وكونتي في روما. (الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الأربعاء، إن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيلتقي صباح غد الخميس رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في العاصمة روما، وفق ما نقلته عن مصادر برئاسة الوزراء الحكومية.

وأكدت «آكي» أن المشير خليفة حفتر يتواجد حاليا في العاصمة الإيطالية روما.، مشيرة إلى أن الزيارة التي لم يعلن عنها بصفة رسمية تأتي بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في الأسبوع الثاني من نوفمبر الماضي.

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وقالت جريدة «الماسيجيرو» الإيطالية إن المشير خليفة حفتر وصل إلى العاصمة روما، وإنه سيلتقي السفير الأميركي لدى تونس ديفيد روبنسون، مسؤول إدارة واشنطن عن الملف الليبي.

وقالت الجريدة، اليوم الأربعاء، إن حفتر سيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي غدًا الخميس، على أن يناقش الطرفان قضية الهجرة غير الشرعية.

وذكرت أن «ذلك جاء فيما تم الإعلان، أمس، عن إلغاء اللقاء المرتقب بين فائز السراج وخليفة حفتر، والذي كان مقررًا نهاية الأسبوع في عمان».

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