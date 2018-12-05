مديرية أمن الجفارة تطالب منتسبيها برفع درجات الاستعداد وتطبيق القانون بكل قوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 08:11 مساء
اجتماع مدير أمن الجفارة مع منتسبي المديرية. (وزارة الداخلية)

طالب مدير أمن الجفارة العميد ناصر ألطيف منتسبي المديرية بضرورة «أخذ الحيطة والحذر ورفع أقصي درجات الاستعداد» و«تطبيق القانون بكل قوة لإظهار هيبة رجال الشرطة وإظهار الصورة الحسنة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لدى المواطنين».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ألطيف صباح اليوم الأربعاء، بمقر قسم البحث الجنائي بمنطقة الماية، بحضور مساعد مدير أمن الجفارة للشؤون الأمنية ورئيس قسم البحث والنجدة والدوريات، ورئيس قسم المرور والترخيص، وعضو عن النيابة العامة، وعدد من الضباط بمنتسبي قسم النجدة وقسم الدوريات.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة الوضع الأمني داخل منطقة الجفارة ومشاركة الأقسام في الخطة الأمنية التي تعمل بها المديرية..

وشدد مدير أمن الجفارة العميد ناصر ألطيف خلال الاجتماع على منتسبي المديرية «ضرورة احترام المواطنين بالبوابات والتمركزات وعدم عرقلتهم أثناء المرور والازدحام وخاصة الطريق الساحلي» وفق وزارة الداخلية.

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