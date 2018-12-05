دفن 5 جثت مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد

قال مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، هيثم بن لامة، إن متطوعين من الجمعية قاموا بدفن 5 جثت مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين بالتعاون مع مستشفى بني وليد العام.

وأوضح بن لامة لـ«بوابة الوسط» أن الجثث الخمسة كانت محفوظة بثلاجة دار الرحمة في مستشفى بني وليد العام، مشيرا إلى أن المستشفى يشتكي من حين لآخر من تراكم الجثث مجهولة الهوية التي غالبا ما تعود لمهاجرين غير شرعيين.

وأشار بن لامة إلى أن عملية دفن الجثامين جرت بحضور مدير عام وموظف من مستشفى بني وليد العام وبالتعاون مع مديرية الأمن الوطني والنيابة العامة في بني وليد.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي وسط بني وليد الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.

ويطالب سكان منطقة طريق النهر الصناعي في بني وليد الجهات المسؤولة بضرورة وضع حد لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين عبر بني وليد.