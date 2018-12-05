مجلس وزراء العرب يدعم المشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء

وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي خلال الاجتماع 5 ديسمبر 2018.(الوسط).

قرر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء.

وجاء القرار خلال اجتماعات الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ المصرية.

وحضر الاجتماعات الوزير المفوض بالشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني فاضي منصور الشافعي.

كما جرى اعتماد بعض القرارات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 و الاستراتيجية العربية لكبار السن والحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

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والتأكيد على إقامة مسابقة بدولة الكويت تحت عنوان «أخي اليتيم» وغيرها من المواضيع المتعلقة بالشأن الاجتماعي.

وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي منصور الشافعي خلال الاجتماع 5 ديسمبر 2018.(الوسط).