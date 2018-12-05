فتح الله يطالب أعضاء حراسة «الأهداف الحيوية» بعدم التدخل في عمل المؤسسات

اجتماع العميد محمد فتح الله مع أعضاء مكتب حراسة الأهداف الحيوية. (وزارة الداخلية)

طالب مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، العميد محمد فتح الله، أعضاء ومنتسبي مكتب حراسة الأهداف الحيوية التابع للإدارة بـ«عدم التدخل في عمل المؤسسات التي يقومون بحمايتها»، مشددًا على «ضرورة الالتزام بالقيافة وغطاء الرأس لأعضاء هيئة الشرطة، لإظهار هيبة رجال الأمن والصورة المثلى لوزارة الداخلية».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العميد محمد فتح الله، صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي بمقر الإدارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن فتح الله شدد خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بالضبط والربط ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين منتسبي المكتب، وأداء المهام الموكلة لهم بالشكل المطلوب، وعدم التدخل في عمل المؤسسات التي يقومون بحمايتها».

وأكد مدير الإدارة العام للأمن المركزي، خلال الاجتماع ، أن مكتب حراسة الأهداف الحيوية «هو العمود الفقري للإدارة» العامة للأمن المركزي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمكتب وإيجاد الحلول الجذرية وتوفير الإمكانات لهذا المكتب باعتباره أحد المكاتب الحساسة بالإدارة العامة للأمن المركزي».