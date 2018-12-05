«فاو» تختتم دورة تدريبية لكوادر ليبية في مصر حول إدارة البيانات الجغرافية

اختتمت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، في مصر، دورة تدريبية مكثفة لاختصاصيين من وزارة الزراعة الليبية حول إدارة البيانات الجغرافية.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، إن الدورة التدريبية تأتي «ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة ليبيا».

وأوضح البيان أن الدروة التدريبية خُصِّصت «لبناء القدرات الوطنية لخمسة من كوادر الوزارة حول إدارة البيانات الجغرافية»، قدمها «مدربون من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة(إيكاردا)».

وأضاف البيان أن الدورة استمرت على مدى أسبوعين في مصر خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر الماضي، و«شملت تقديم نظرة شاملة على تقنيات الجغرافيا المكانية وتطبيقاتها، والموارد المتاحة من الأنظمة المفتوحة والأنظمة ذات الاستخدام التجاري».

وأكد البيان أن المتدبين جرى تعريفهم على «طرق تصنيف البيانات وتحليلها وسبل استخدامها، وسبل تصميم وتنفيذ مشاريع البحوث المرتكزة على نظم المعلومات الجغرافية لمساعدة الأفراد أو المؤسسات على تطوير القدرة على التخطيط وجمع البيانات وتحليلها، واستخدامها وتبادلها».

وأشار البيان إلى أن التدريب العملي خلال الدورة المكثفة شمل زيارات ميدانية إلى المراكز البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، ومركز الأبحاث الزراعية، ووزارة الزراعة والموارد المائية والري.