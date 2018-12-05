بالفيديو: توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على بنغازي والمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 06:11 مساء

تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأمطار الغزيرة الليلة ويوم الغد على مدينة بنغازي والمنطقة الممتدة من أجدابيا حتى أقصى مناطق الشمال الشرقي.

كما تستمر التقلبات الجوية مصحوبة بالبرد وطقس شتوي بارد مع نشاط الرياح وخصوصا في مناطق الجبل الأخضر، وفقًا لصفحة «أحوال الطقس الليبية» على موقع فيسبوك.

وأهابت الحكومة الموقتة ليل أمس الثلاثاء بـ«المواطنين كافة في بلدية بنغازي بأنه ونتيجة لهطول الغيث النافع بكميات كبيرة تقرر منح عطلة رسمية بالدوائر الحكومية كافة ليومي الأربعاء والخميس».

وتتعرض مدينة بنغازي لسيول طالت مطار بنينة الدولي ومناطق أخرى، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي يشهدها شرق البلاد منذ أيام.

وأعلنت إدارة مطار بنينا الدولي «تعليق الرحلات موقتًا بسبب دخول المياه بشكل كبير لصالات الركاب وتعطيل العمل بها إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة كافة».

كما أعلنت مديرية أمن بنغازي «رفع درجة التأهب القصوى بسبب ارتفاع منسوب السد الفرعي لوادي لقطارة نسبيًا»، وفقًا للصفحة الرسمية للمديرية على «فيسبوك».

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وأظهرت صور تداولها مواطنون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- شوارع بنغازي وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك متحركة، غطت السيارات وأعاقت حركة المرور.

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