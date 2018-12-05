ناجي مختار: عقيلة صالح أبدى استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار. (الإنترنت)

أكد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «أبدى استعداده التام للتنسيق مع مجلس الدولة وإزالة أي عائق قانوني من شأنه إعاقة توحيد السلطة التنفيذية».

وكان وفد ضم ثمانية أعضاء من المجلس الأعلى للدولة وصل إلى مصر الإثنين الماضي للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة الإسكندرية، لمناقشة الإجراءات الأخيرة لمجلس النواب والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

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وأثني مختار في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، على لقاء وفد المجلس الأعلى للدولة مع رئيس مجلس النواب في مدينة الإسكندرية واصفا اللقاء بـ«الممتاز»، مشيرا إلى أن اللقاء جرى خلاله «الاتفاق على توحيد المناصب السيادية أيضا من خلال التنسيق المباشر» بين المجلسين.

وأضاف مختار أن وفد المجلس الأعلى للدولة اجتمع أيضا في مصر مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي لمناقشة «المشهد الليبي وبحث تأكيد التواصل والتنسيق بين مجلس الدولة والجانب المصري بما يحقق استقرار ليبيا».