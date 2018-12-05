ويليامز تناقش الفيدرالية مع نشطاء وشخصيات أكاديمية وسياسية في بنغازي

ناقشت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، الأربعاء، مع عدد من النشطاء والشخصيات الأكاديمية والسياسية، المواضيع المتعلقة بالدستور والتوزيع العادل للموارد، بالإضافة إلى الفيدرالية واللامركزية.

كما بحثت اليوم مع رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي فوزية الفرجاني، آخر المستجدات في مجال الأعمال المستأنفة والاستثمارات والأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية الإصلاحات وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وفق ما نشره حساب البعثة الأممية على تويتر.

في غضون ذلك التقت مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، وناقشت معه أهمية فتح مكتب الأمم المتحدة في المدينة ودعمها في مجال مكافحة الألغام.