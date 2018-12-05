ويليامز تناقش الفيدرالية مع نشطاء وشخصيات أكاديمية وسياسية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 03:50 مساء

ناقشت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، الأربعاء، مع عدد من النشطاء والشخصيات الأكاديمية والسياسية، المواضيع المتعلقة بالدستور والتوزيع العادل للموارد، بالإضافة إلى الفيدرالية واللامركزية.

كما بحثت اليوم مع رئيسة مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي فوزية الفرجاني، آخر المستجدات في مجال الأعمال المستأنفة والاستثمارات والأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال في ليبيا، بالإضافة إلى أهمية الإصلاحات وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وفق ما نشره حساب البعثة الأممية على تويتر.

في غضون ذلك التقت مع عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، وناقشت معه أهمية فتح مكتب الأمم المتحدة في المدينة ودعمها في مجال مكافحة الألغام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر