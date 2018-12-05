السراج يتفق مع أمير الكويت على المساهمة في برامج إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 03:14 مساء

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، على عودة السفارة الكويتية للعمل في ليبيا، إلى جانب المساهمة في برنامج إعادة الإعمار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن السراج اتفق مع الصباح أن يتبنى مندوب دولة الكويت في مجلس الأمن رؤية حكومة الوفاق، والتنسيق مع البعثة الأممية لدى ليبيا في هذا الشأن.

ووصل السراج الكويت في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح.

كما جرى الاتفاق على مساهمة صندوق الكويت للتنمية في برامج الإعمار، ومشاريع الخدمات في ليبيا، إضافة إلى التواصل مع صندوق الإنماء العربي ليساهم بدوره في هذه البرامج.

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