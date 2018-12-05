إيطاليا تطالب بإنهاء عملية صوفيا في البحر المتوسط

طالب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الأربعاء، بإنهاء عملية صوفيا البحرية الأوروبية، في حال لم يجر التوافق أوروبيًا على تعديل نظمها التشغيلية الحالية.

وتطالب السلطات في روما بتعديل الأحكام التشغيلية لعملية صوفيا، تفاديا لاقتصار عمليات إنزال المهاجرين، الذين تنفذهم سفن البعثة الأوروبية، على موانيء إيطاليا، وفق ما نشرته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وقال سالفيني أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة، إن المفاوضات بشأن التعديل لم تشهد تقدمًا ملموسًا في الوقت الراهن، معقبًا: «دون إحراز تقارب تجاه مواقفنا، لا نرى أنه من المناسب الاستمرار في في عملية صوفيا».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر عملية صوفيا عام 2015، وحدد روما مقرًا لها، وكلفها بمهمات متعددة منها محاربة تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط، وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ومن ثمّ مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، وأضيفت إلى عملية صوفيا في وقت لاحق مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي.

