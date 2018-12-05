ويليامز تبحث في بنغازي الأوضاع المتدهورة جنوب البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 02:06 مساء

بحثت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء مجلس النواب في بنغازي آخر المستجدات والتشريعات المنبثقة عن البرلمان.

وقالت البعثة الأممية على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن اللقاء ناقش الملتقى الوطني، والترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس، بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة جنوب ليبيا.

وكانت ويليامز ناقشت قبل يومين مع مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية البارزة في بنغازي، أهداف الملتقى الوطني الرامية للتوصل إلى التوافق الضروري لإخراج ليبيا من حالة الجمود الراهنة.
 

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