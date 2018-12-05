إجلاء العائلات العالقة في بنغازي بسبب زيادة منسوب المياه

قال رئيس وفد العمليات بجهاز الإسعاف والطوارئ علي التاجوري، الأربعاء، إن الأوضاع حاليًا في مدينة بنغازي جيدة، وإن الجهاز يعمل بكامل قوته من ساعات الصباح الأولى.

وأضاف التاجوري في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن الجهاز قام منذ ساعات الصباح الأولى اليوم بإجلاء العائلات العالقة، بسبب زيادة منسوب المياه في وادي القطارة بمناطق بوصنيب وبنينا وقاريونس، وإلى الآن لم تسجل حالات إصابات بين المواطنين.

وأكد إجلاء العائلات بسلام من المناطق المحيطة بالوادي، مطالبًا المواطنين الاتصال بغرفة عمليات جهاز الإسعاف للإبلاغ على الأرقام التالية (0913570342) (0922353212).

وتتعرض مدينة بنغازي لسيول طالت مطار بنينة الدولي ومناطق أخرى، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، التي يشهدها شرق البلاد منذ أيام.

