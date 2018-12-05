إجلاء العائلات العالقة في بنغازي بسبب زيادة منسوب المياه

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 01:46 مساء

قال رئيس وفد العمليات بجهاز الإسعاف والطوارئ علي التاجوري، الأربعاء، إن الأوضاع حاليًا في مدينة بنغازي جيدة، وإن الجهاز يعمل بكامل قوته من ساعات الصباح الأولى.

وأضاف التاجوري في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن الجهاز قام منذ ساعات الصباح الأولى اليوم بإجلاء العائلات العالقة، بسبب زيادة منسوب المياه في وادي القطارة بمناطق بوصنيب وبنينا وقاريونس، وإلى الآن لم تسجل حالات إصابات بين المواطنين.

وأكد إجلاء العائلات بسلام من المناطق المحيطة بالوادي، مطالبًا المواطنين الاتصال بغرفة عمليات جهاز الإسعاف للإبلاغ على الأرقام التالية (0913570342) (0922353212).

وتتعرض مدينة بنغازي لسيول طالت مطار بنينة الدولي ومناطق أخرى، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة، التي يشهدها شرق البلاد منذ أيام.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني يتسلح بالفيفا ضد شكوى عمروش وطلب الـ300 ألف يورو
رياضة محلية
ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها
ليبيا
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر