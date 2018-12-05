توافر التطعيمات بمراكز وعيادات أجدابيا ابتداءً من السبت المقبل

باشرت إدارة الخدمات الصحية بمدينة أجدابيا في صرف التطعيمات على العيادات وجميع المراكز بالبلدية، على أن تكون متوافرة في جميع المرافق ابتداءً من السبت المقبل.

وقال مدير مكتب التفتيش والمتابعة في البلدية، عبدالكافي عبدالسلام الشيخي، لـ«بوابة الوسط» الأربعاء إن التطعيمات تشمل «الحصبة، والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، فيتامين أ» وتستهدف الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 15 عامًا.

وأضاف الشيخي أن التطعيمات مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وستكون متوافرة بجميع المرافق والمراكز الصحية في البلدية ابتداءً من السبت المقبل 8 حتى 15 من الشهر الجاري.

وأوضح أن مواعيد العمل ستكون بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحًا إلى الواحدة ظهرًا، مشيرًا إلى تخصيص عضو من مكتب التفتيش والمتابعة في جميع المرافق والمراكز الصحية لمراقبة سير العمل.