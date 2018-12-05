أعضاء من مجلس الدولة يطالبون بتأجيل جلسة اليوم.. والمشري يصر على عقدها

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 12:18 مساء
إحدى جلسات مجلس الدولة. (بوابة الوسط)

طالب عدد من أعضاء مجلس الدولة بتأجيل جلسة المجلس المقرر عقدها، اليوم الأربعاء، إلا أن رئيس المجلس خالد المشري ألح على عقد الجلسة.

وأرجع عضو مجلس الدولة، أحمد بوبريق، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، أسباب مطالبة عدد من الأعضاء تأجيل الجلسة إلى ضرورة انتظار وفد المجلس المتواجد في مصر لمقابلة رئيس مجلس النواب وسماع إحاطته بالخصوص.

وعبر بوبريق عن أسفه لرفض رئيس المجلس التأجيل، وقال «كنا نأمل أن يكون الوفد قد استطاع الوصول إلى حلول توفر علينا النقاش داخل الجلسة، خاصة أننا في أمس الحاجة لبلورة موقف واضح ورصين».

وأوضح «هناك عدد كبير من الاعضاء امتنع عن حضور جلسة اليوم»، مطالبًا أن «تكون الجلسة تشاورية فقط، إلى حين عودة وفد المجلس واحاطتنا بما حدث بالإسكندرية، وهل استطاع الوصول إلى إجابات حول تحفظات المجلس أم لا؟».

كان وفد المجلس وصل إلى مصر الإثنين قادمًا من العاصمة طرابلس، للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة الإسكندرية.

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