الاتحاد الأوروبي يستطلع أولويات مشاريع الدعم في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 12:06 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا. (بلدية بنغازي)

قال سفير الاتحاد الأوروبي، آلن بوجيا، إن زيارته إلى مدينة بنغازي بهدف الوقوف على الأوضاع، والتعرف على رؤية البلدية تجاه مختلف المواضيع، وأولوياتها ومدى استفادتها من المشاريع التي تنفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وعبَّر خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، عن الأمل في أن يرى حكومة موحدة لليبيا خلال الفترة المقبلة.

واستعرض اللقاء المشاريع التي نفذها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للدعم في ليبيا، والمشاريع المستهدف تنفيذها ضمن برنامج التعافي وإعادة الأمن والاستقرار في المدينة، وتقديم خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية المستهدف تنفيذها من خلال الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة، الذي يستهدف 24 بلدية في ليبيا.

كما بحث الاجتماع مشاريع مبادرة نيقوسيا التي تستهدف التدريب والتطوير للعناصر البشرية، وعددًا من المشاريع في مختلف المجالات، وإمكانية القيام بعدد من البرامج المشتركة في مجالات التعليم والثقافة والتدريب والتطوير بما يخدم المدينة.

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