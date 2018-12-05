السراج يوجه تحذيرًا خلال لقاء بومبيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 11:17 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (المكتب الإعلامي للسراج)

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم من عدم وقف التدخلات السلبية من بعض الدول والتي يستفيد منها المعرقلون لإطالة أمد الأزمة.

وحسب الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبَّر السراج عن شكره موقف الولايات المتحدة الأميركية الداعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك تحدياتٍ تحتاج إلى جهد وصدق جميع الأطراف وموقف دولي موحد يدعمها.

وعرض رئيس المجلس الرئاسي لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه أخيرًا لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها وستشمل لاحقًا المدن الليبية الأخرى.

 

وأبدى السراج تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ليشمل مجالات الاقتصاد والتنمية مع استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب وضرب بؤره أينما وجدت.

بومبيو عن لقاء السراج: «جيد للغاية».. وأجدد دعم المؤتمر الجامع

من جانبه جدد الوزير الأميركي التزام الولايات المتحدة بدعم حكومة الوفاق الوطني، مشيدًا بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب.

وأكد بومبيو أن بلاده ستعمل على دعم البرامج الإصلاحية للسراج ومساعدة لیبیا من أجل تلبیة الاحتیاجات الأساسية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، وسيتم في هذا الإطار تحديد لجان فنية لترتيب لقاءات مشتركة في مجال النفط والطاقة، ودراسة المشاريع الممكنة لدعم البنیة التحتیة وإعادة الإعمار.

كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وصف لقاءه مع السراج بـ«الجيد للغاية»، مجددًا الدعم للبعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ولادة أول طفل عن طريق نقل رحم من متبرعة متوفاة
طب وصحة
كاريكاتير خيري - غسان سلامة والملتقى الوطني الليبي
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: إجراءات صارمة ورادعة بحق حاملي السلاح داخل الجامعات
ليبيا
انتحار مواطن بضواحى سرت شنقًا‬
ليبيا
مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق ...
ليبيا
«فورين أفيرز»: هل الأطراف الليبية مستعدة للسلام؟
ليبيا
التاجوري يحصد جائزة الأفضل في السيتي الأميركي عن العام 2018
رياضة محلية
خبير مالي يطالب بتشكيل فريق اقتصادي لإدارة الأزمة
ليبيا
الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)
ليبيا
7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
«ذا إنترسبت»: 3 قواعد عسكرية لـ«أفريكوم» في ليبيا من بين 34 بأفريقيا
ليبيا
تخصيص أكثر من 11 مليون دينار لأعمال النظافة في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حب الرشاد للتخلص من فراغات الشعر