بومبيو عن لقاء السراج: «جيد للغاية».. وأجدد دعم المؤتمر الجامع

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل الثلاثاء. (الحساب الرسمي للوزير الأميركي)

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لقاءه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بـ«الجيد للغاية» ، مجددًا الدعم لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة والمؤتمر الوطني الجامع.

وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «حظيت باجتماع جيد للغاية مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج».

«ناتو»: مستعدون للمساهمة في جهود بناء مؤسسات ليبيا العسكرية والأمنية

والتقى السراج بومبيو أمس الثلاثاء على هامش اجتماعات حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بلجيكا، حيث أشارت السفارة الأميركية في بيان إلى أن رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية الأميركية أكدا مجددًا «التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب في ليبيا».

وجدد الوزير الأميركي الدعم لعمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا ورئيسها غسان سلامة، وعمله مع الأطراف الليبية بشأن المؤتمر الوطني الجامع والعملية الانتخابية. وتابع: «هدفنا المشترك هو ليبيا مستقرة وموحدة، توفر الرخاء الاقتصادي والأمن لكافة الليبيين».