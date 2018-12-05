حوادث الطرق: 439 حالة وفاة و6.8 مليون دينار خسائر خلال 3 أشهر

إحدى السيارات المحطمة جراء الحادث على الطريق العام بمرسى البريقة. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وفاة 439 جراء حوادث المرور خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري في مختلف أنحاء البلاد، بينما سجلت قيمة الأضرار المادية خلال الفترة نفسها بنحو 6 ملايين و875 ألفًا و140 دينارًا ليبيًا.

وأشارت الوزارة، حسب الإحصائية المسجلة بإدارة شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية على مستوى ليبيا عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر إلى تسجيل 491 إصابة بليغة، 406 إصابات بسيطة، حسب الصفحة الرسمية لـ«الداخلية» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونبه بيان الوزارة إلى «تصاعد مخيف في الحوادث المرورية وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين، التي بلغت أرقامًا عالية خلال السنوات الأخيرة».

وأرجع البيان هذا التصاعد في أعداد الضحايا إلى التهوّر أثناء قيادة المركبات، وعدم الالتزام بالقواعد والنظم المرورية، والسرعة الفائقة لبعض السائقين، وعدم الالتزام بالقوانين المروريَّة، وفقدان التركيز أثناء القيادة.

وجددت «داخلية الوفاق» الدعوة إلى الحيطة والحذر أثناء الظروف الجوية السيئة، ونبهت إلى أن السفر لمسافات طويلة يحتاج إلى الراحة بين الحين والآخر، تفاديًا للحوادث التي تحدث نتيجةً لذلك، والتركيز على صيانة المركبات الآلية بشكل دوري، خاصة الفرامل، وكل شروط الأمن والسلامة للمركبة.