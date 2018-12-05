إجـلاء عائلات عالقة في مخيم تاورغاء وبوصنيب ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 08:02 صباحا
سيارة جرفتها السيول بمنطقة بنينا قرب بنغازي 5 ديسمبر 2018 (الإنترنت)

نفذ جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة بنغازي عمليات إجلاء العائلات العالقة في مخيم تاورغاء وبونصيب بعد تلقيه العديد من البلاغات نتيجة السيول التي تحركت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأودية القريبة من المنطقة.

وقال رئيس غرفة عمليات الجهاز علي التاجوري في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى بدء عمليات إجلاء العائلات العالقة في مخيم تاورغاء، وتوجيه دوريات أخرى إلى منطقة بنينا بعد تلقيهم عدة بلاغات.

بالصور: الأمطار والسيول تفرض عطلة لمدة يومين في بنغازي ومطار بنينا يعلق رحلاته

بدوره،  أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الموقتة الرائد طارق الخراري تنفيذ عمليات الإجلاء للعائلات للمناطق المحاذية لوادي القطارة
والممتد إلى منطقة بوصنيب، موضحًا أن جهود الإنقاذ تنفذها مديرية أمن بنغازي ومفوضية الكشافة والمرشدات، والهلال الأحمر الليبي بنغازي، وجهاز الأسعاف والطوارئ، بعد ارتفاع منسوب الوادي وتسربة للمناطق القريبة.

وحدد جهاز الإسعاف والطوارئ بغرفة العمليات الأرقام التالية للإتصال في حالة حدوث أي أمر طارئ. 

091-3570342‬‏
‪ 092-2353212‬‏

وتتعرض مدينة بنغازي لسيول طالت مطار بنينة الدولي ومناطق أخرى، نتبجة هطول الأمطار الغزيرة التي يشهدها شرق البلاد منذ أيام.

وأعلنت إدارة مطار بنينا الدولي تعليق الرحلات مؤقتًا بسبب دخول المياه بشكل كبير لصالات الركاب وتعطيل العمل بها إلى حين اتخاذ كافة التدابير اللازمة، في حين قررت الحكومة الموقتة منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس.

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