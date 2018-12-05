بالصور: الأمطار والسيول تفرض عطلة لمدة يومين في بنغازي ومطار بنينا يعلق رحلاته

مدخل صالة الركاب بمطار بنينا الدولي 5 ديسمبر 2018. (إدارة المطار)

أهابت الحكومة الموقتة بـ«كافة المواطنين في بلدية بنغازي بأنه ونتيجة لهطول الغيث النافع بكميات كبيرة تقرر منح عطلة رسمية بكافة الدوائر الحكومية ليومي الأربعاء والخميس».

وأصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته «الفورية لكافة وحدات مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بالوزارة للانتقال الفوري نحو المناطق المتضررة من هطول كميات كبيرة للغيث النافع على بنغازي».

وأشار المستشار إبراهيم بوشناف إلى وجود «غرفة عمليات الدفاع المدني والإسعاف والطواريء لمساعدة المواطنين في حال علقوا بسبب الأمطار ويؤكد استقبال الاتصالات عبر فرق الإنقاذ ورجال الأمن المتواجدين في تلك المناطق».

وتتعرض مدينة بنغازي لسيول طالت مطار بنينة الدولي ومناطق أخرى، نتبجة هطول الأمطار الغزيرة التي يشهدها شرق البلاد منذ أيام.

وأعلنت إدارة مطار بنينا الدولي «تعليق الرحلات مؤقتًا بسبب في دخول المياه بشكل كبير لصالات الركاب وتعطيل العمل بها دون سابق إنذار إلى حين اتخاذ كافة التدابير اللازمة».

ولفتت إدارة المطار إلى أن «الانهيار المفاجئ في أحد الأودية المحيطة بالمطار وانهمار السيول بشكل كبير جدا على المطار».

وأعلنت مديرية أمن بنغازي«رفع درجة التأهب القصوى بسبب ارتفاع منسوب السد الفرعي لوادي لقطارة نسبيًا»، وفقًا للصفحة الرسمية للمديرية على «فيسبوك».

ووجهة غرفة طوارئ مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات نداء لـ«كل الجهات المختصة التوجه لمنطقة بوصنيب لمساعدة الأسر التي تعرضت لغرق نتيجة هطول مياه الأمطار بالقرب من مركز شرطة قاريونس».

وطالب قسم المرور والتراخيص بنغازي سائقي السيارات بتوخي الحيطة والحذر في طريق ومرتفعات الرجمة بسبب السيول الناتجة عن غزارة الأمطار التي تسببت في تجمع المياه على الطرقات العامة وذلك تسهيلاً لحركة المرور وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وضرب طقس سيئ أنحاء بنغازي بالتزامن مع سقوط غزير للأمطار أعاق حركة المرور في شوارع المدينة، وعطل الحياة العامة والمصالح الحكومية.

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وأظهرت صور تداولها مواطنون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- شوارع بنغازي وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك متحركة، غطت السيارات وأعاقت حركة المرور.

صالة الركاب بمطار بنينا الدولي 5 ديسمبر 2018. (إدارة المطار)

أحد شوارع مدينة بنغازي 5 ديسمبر 2018(الإنترنت)

أحد شوارع مدينة بنغازي 5 ديسمبر 2018(الإنترنت)

سد وادي القطارة قرب بنغازي. 5ديسمبر 2018. (الإنترنت)

سيارة جرفتها السيول بمنطقة بنينا قرب بنغازي 5 ديسمبر 2018(الإنترنت)

سيارة جرفتها السيول بمنطقة بنينا قرب بنغازي 5 ديسمبر 2018(الإنترنت)