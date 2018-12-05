قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي اغتيال أحد عناصرها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 03:11 صباحا

أعلنت قوة الردع الخاصة القبض على المتهمين في اغتيال أحد عناصرها يدعى فضل يونس فضل الذي قتل بالرصاص السبت الماضي بطريق الشط بطرابلس.

وقالت قوة الردع في بيان نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك» ليل الثلاثاء «الجناة قد أقترفوا الجريمة وهم في حالة سكر ظاهر ولاذو بالفرار وهما مصطفى حسن إبراهيم زوبي محمد صالح فرج الفيتوري».

ولفتت القوة إلى أن «حدهم قام بتسليم نفسه إلى جهاز المباحث العامة الذي أستدل مع المعني وإحالته إلى مكتب النائب العام والمتهم الثاني جاري الإستدلال معه وإحالته إلى مكتب النائب العام».

قوة الردع الخاصة تعلن اغتيال أحد عناصرها بطرابلس

يذكر أن قوة الردع الخاصة أعلنت السبت الماضي اغتيال أحد عناصرها يدعى فضل يونس فضل بـ«رصاص مجهولين يستقلون سيارة معتمة الزجاج اقتربت من واجهة مطعم الروبيان بطريق الشط بطرابلس وأمطروه بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا».

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