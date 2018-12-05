وزير الخارجية الأميركي يؤكد دعم بلاده للإصلاحات الاقتصادية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو،خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني في «سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية شاملة».

وقالت السفارة الأميركية في بيان حول لقاء السراج وبومبيو ببروكسل إن الوزير بومبيو أكد على أهمية «تعزيز الشفافية المالية وضمان مزيد من الأمن لجميع الليبيين وتحقيق الاستقرار في إنتاج النفط ومكافحة الإرهاب في ليبيا».

ولفتت السفارة إلى أن بومبيو أكد على دعمه لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تشمل «عقد المؤتمر الجامع وإجراء الانتخابات في في ربيع عام 2019».

السراج يبحث مع موغريني ملفات سياسية وأمنية واقتصادية

وأشارت السفارة إلى أن السراج وبومبيو أكدا من جديد «التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب في ليبيا».