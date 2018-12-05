رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي يلتقي المشير حفتر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 01:31 صباحا

أجرى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، الن بوجيا، زيارة إلى مدينة بنغازي اليوم حيث عقد اجتماعا مطولا مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في الرجمة ، شمل مختلف جوانب الوضع في البلاد ، بما في ذلك الوضع الأمني إضافةً إلى الجهود المبذولة للمضي قدماً بالعملية السياسية.

وجدد السفير بوجيا تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لخطة عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، غسان سلامة ، الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم لحالة الجمود الراهنة.

وشدد السفير علي التزام الاتحاد الأوروبي الثابت ببناء شراكة قوية مع المؤسسات الليبية الموحدة والعمل من خلال البعثة مع جميع الليبيين في جميع المناطق ، وأعرب عن أمله في توسيع حضوره في جميع انحاء ليبيا خلال الأشهر المقبلة.

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كما اجتمع السفير بوجيا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري لاستعراض الحالة الانسانية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى التقدم المحرز في المشاريع التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي في المدينة.

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