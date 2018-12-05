ستيفاني وليامز تجتمع بممثلي المجتمع المدني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الأربعاء 05 ديسمبر 2018, 12:21 صباحا

عقدت ستيفاني وليامز نائبة الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا صباح اليوم في بنغازي اجتماعا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الشرقية.

واستهلت نائبة الممثل الخاص لبعثة الامم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاتي ويليامز الاجتماع بالقول «نحن نجتمع بالنخب و الأكاديميين لمعرفة أرائهم في المؤتمر الجامع القادم الذي نشرع نحن كبعثة أممية في ليبيا أن يعقد هذا المؤتمر في نهاية شهر يناير القادم».

وأشارت ويليامز في هذا الاجتماع إلى أنه لم تجهز أي محاور لهذا المؤتمر وبالتالي نحن نريد أن نستمع إليكم في مايمكن أن يدرج كنقاط أساسية لهذا المؤتمر حتى نخرج ليبيا من أزماتها وخاصة فيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي».

وقال محمود عيسى البرعصي أحد ممثلي المجتمع المدني لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء « تكلمنا بكل صراحة ووضوح إلى ضرورة استبعاد كل الأجسام المتصارعة على السلطة المتواجدة في المشهد الآن كونها عبثية لا تنظر لمصلحة الوطن وسببت الانقسام وعدم الاستقرار وانتشار الفساد في كافة أركان الدولة ومعاناة الناس في أبسط أمور الحياة».

ستيفاني وليامز تبحث في بنغازي التحضير للملتقى الوطني

وأضاف:«طالبنا بانتخابات عاجلة وألا نعول على مؤتمر جامع غير واضح المعالم تشارك فيه الأطراف المسببة للأزمات وضرورة مساعدة المجتمع الدولي في تحقيق ذلك وحل الميليشيات والقضاءعلى مشكلة انتشار السلاح وفرض سيادة ليبيا على أراضيها».

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