مرور بنغازي يطالب المواطنين بتوخي الحذر في طريق الرجمة

طالب قسم المرور والتراخيص بنغازي سائقي السيارات بتوخي الحيطة والحذر في طريق ومرتفعات الرجمة بسبب السيول الناتجة عن غزارة الأمطار التي تسببت في تجمع المياه على الطرقات العامة وذلك تسهيلاً لحركة المرور وحفاظًا على سلامة المواطنين.

وضرب طقس سيئ أنحاء بنغازي بالتزامن مع سقوط غزير للأمطار أعاق حركة المرور في شوارع المدينة، وعطل الحياة العامة والمصالح الحكومية.

وأظهرت صور تداولها مواطنون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- شوارع بنغازي وقد غمرتها المياه وحولتها إلى برك متحركة، غطت السيارات وأعاقت حركة المرور.