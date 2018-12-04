أمطار غزيرة في طبرق والبلدية تناشد شركة الصرف الصحي للتدخل

تشهد مدينة طبرق شرق البلاد، منذ فجر اليوم الثلاثاء هطول أمطار غزيرة على أغلب أحيائها، ما أدى إلى تكدس المياه في الشوارع جراء انسداد فتحات تصريف المياه.

وناشد المجلس البلدي طبرق عبر صفحته على «فيسبوك» شركة المياه والصرف الصحي بضرورة التدخل ومد يد العون من أجل سحب المياه من الطرقات والشوارع الرئيسيّة مثل جزيرة البوستر وعمارات الستار وسوق العرب والصناعية وغيرها.

وشهدت أغلب المناطق الشرقية وخاصة مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق الشوارع الرئيسيّة ما دعا وزارة التعليم بالحكومة الموقتة إلى إيقاف الدراسة بمدينة بنغازي أمس الإثنين واليوم الثلاثاء.