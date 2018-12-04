«جنائي أجدابيا» يضبط عصابة تقوم بتعاطي وبيع المخدرات في المدينة

أعلن قسم البحث الجنائي في أجدابيا، اليوم الثلاثاء، عن مداهمة أحد المنازل في المدينة وإلقاء القبض على «عصابة مسلحة» يقوم أفرادها بتعاطي وبيع المخدرات، بعد استئذان النيابة العامة..

وقال رئيس وحدة التحقيق بالقسم الرائد المهندس فتحي عبد الله السعيطي لـ«بوابة الوسط» إن مداهمة المنزل جاءت «بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود مجموعة من العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون يقومون بالاتجار وتعاطي المخذرات بأحد المنازل في مدينة أجدابيا».

وأضاف السعيطي أنه «بعد التأكد من صحة المعلومات ومراقبة المنزل لعدة أيام تم فتح محضر تحري بالواقعة وعرض أوراق المحضر على النيابة العامة لأخذ إذن دخول المنزل للقبض على أفراد العصابة».

وأكد السعيطي «ضبط شخصين بعد مداهمة المنزل وضبط بحوزتهما كمية من المخذرات وعددها يقارب 100 قطعة من مخدر الحشيش كبير الحجم وأيضًا سلاح ناري نوع مسدس وقنبلة يدوية وذخيرة سلاح ناري وأدوات تستخدم في تعاطي المخذرات ومبالغ مالية».

وأوضح السعيطي أن المتهمين قاوموا رجال الأمن «بالرماية عليهم بالسلاح بواسطة المتهم الأول يدعى (ا.ح.ن) ويبلغ من العمر 39 عامًا ليبي الجنسية من مدينة أجدابيا، والثاني يدعى (ع.ص.ك) ويبلغ من العمر عمر 37 عامًا ليبي الجنسية من سكان مدينة بنغازي».

وأشار رئيس وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي أجدابيا الرائد المهندس فتحي عبد الله السعيطي، إلى أنه جرى حجز المتهمين رهن الاستدلال، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.