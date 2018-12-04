طلاب جامعة بنغازي بالواحات يطالبون بحل مشاكل الفرع لانطلاق الدارسة

طلاب جامعة بنغازي فرع الواحات (بوابة الوسط)

نظم طلاب جامعة بنغازي فرع الواحات وقفة احتجاجية أمام مقر كلية الآداب والعلوم، صباح اليوم الثلاثاء، للمطالبة بضرورة الإسراع بوضع حل لمشاكل الفرع وانطلاق الدراسة به.

وحمل الطلاب في بيان تلقته «بوابة الوسط» كافة الجهات مسؤوليتها تجاه الطلبة، معبرين عن رغبتهم في انطلاق الدراسة بفرع الواحات أسوة ببقية الفروع وكلية الهندسة والنفط بجالو.

وناشد الطلاب، مجلس الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالوقوف معهم لحل ما تعانيه الجامعة من مشاكل، مؤكدين أن السبب الرئيسي في توقف الدراسة «هو عدم وجود مكان لإقامة أعضاء هيئة التدريس بفرع جامعة بنغازي في الواحات، بالإضافة إلى إشكالية دفع رسوم المواصلات التي تقوم بنقلهم من بنغازي إلى جالو».

يشار إلى أن فرع جامعة بنغازي في منطقة الواحات جرى افتتاحه منذ سنة 2003، ويضم أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من مناطق جالوا وجلة واجخرة، بالإضافة إلى تازربو والكفرة وأجدابيا.