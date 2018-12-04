مع تعميم «المالية» للجمارك: العملات الدولية تواصل التراجع أمام الدينار في السوق الموازية

تواصل هبوط العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية بليبيا، اليوم الثلاثاء، إذ تراجع كل من الدينار واليورو والاسترليني لليوم الرابع على التوالي.

فقد انخفض سعر صرف الدينار الأميركي أمام الدينار الليبي إلى 4.72 دينار اليوم، مقابل 4.77 دينار أمس الإثنين، بفارق 5 قروش، وبذلك تكون العملة الأميركية قد فقدت 32 قرشا منذ السبت الماضي.

كما هبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى 5.30 دينار اليوم مقابل 5.31 دينار أمس، ليرتفع إجمالي ما خسره اليورو أمام الدينار إلى 48 قرشا منذ مطلع الأسبوع.

كذلك واصلت العملة البريطانية تراجعها تحت حاجز الستة دينارات لتسجل 5.87 دينار اليوم، مقابل 5.92 دينارأمس الأحد، بفارق خمسة قروش، لتصل خسائر الجنيه الاسترليني منذ مطلع الأسبوع إلى 48 قرشا، حين سجل 6.35 دينار السبت الماضي.

وأيضا هبطت الليرة التركية إلى 0.88 دينار اليوم مقابل 0.90 دينار أمس، وبفارق قرشين، والدينار التونسي إلى 1.52 دينار مقابل 1.53 دينار.

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وكانت مصلحة الجمارك أصدرت تعميماً أول من أمس، إلى كل من مديري المديريات الجمركية بالمنافذ تمنع بموجبه السماح لدخول السلع والبضائع التجارية الموردة إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وتأتي هذه الخطوة تضييقا للخناق على تجارة النقد الأجنبي في السوق السوداء، لكن هناك من تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي عن تضرر صغار الموردين ممن لا يملكون شركات مسجلة بأسمائهم، ويلجأون إلى السوق الموازية لتدبير العملة الأجنبية.