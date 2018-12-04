معيتيق يبحث مع السفير البريطاني التعاون الأمني والصحي في ليبيا

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا «فرانك بيكر».

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء على «فيسبوك»، إلى أنّ اللقاء تناول العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

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وبحث اللقاء، الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء، تقديم الدعم الفني من الجانب البريطاني في مختلف المجالات وتحديد أوجه التعاون المحتملة، خاصة الأمنية والصحية في مختلف أنحاء ليبيا.