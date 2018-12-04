حكومة الوفاق: استئناف العمل بمشاريع المواصلات المتوقفة بداية 2019

أحمد معيتيق يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزير المواصلات ميلاد معتوق ومسؤولي الوزارة

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس لجنة إدارة مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان، ورئيس جهاز تنفيذ طريق امساعد راس اجدير سامي الصادي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المشروعات المتعلقة بقطاع المواصلات، لاسيما الطرق الجديدة وصيانة المسارات القديمة، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الورزاء.

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واستعرض وزير المواصلات ورؤساء الجهات التابعة للوزارة المشاريع المتوقفة التي تحتاج لاستكمال، والتي من بينها الطرق الرئيسية داخل المدن وطريق امساعد راس اجدير.

وأكد معيتيق ضرورة تحديد المشروعات الجاهزة للتنفيد والتي لا توجد بها معوقات، كما جرى التباحث حول مصادر التمويل لهذه المشروعات.

واتفق المجتمعون على إعداد الأجهزة التابعة والوزارة المشاريع الجاهزة للتنفيذ بداية الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات الإدارية والبدء في تنفيذها فعلياً بداية العام 2019.