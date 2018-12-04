حكومة الوفاق: استئناف العمل بمشاريع المواصلات المتوقفة بداية 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 04:42 مساء
أحمد معيتيق يعقد اجتماعًا موسعًا مع وزير المواصلات ميلاد معتوق ومسؤولي الوزارة

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع كل من وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، ورئيس لجنة إدارة مصلحة الطرق والجسور الحسين سويدان، ورئيس جهاز تنفيذ طريق امساعد راس اجدير سامي الصادي.

وتناول الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، المشروعات المتعلقة بقطاع المواصلات، لاسيما الطرق الجديدة وصيانة المسارات القديمة، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الورزاء.

وزير المواصلات: بدء تنفيذ مشروع مطار طرابلس الدولي خلال أيام

واستعرض وزير المواصلات ورؤساء الجهات التابعة للوزارة المشاريع المتوقفة التي تحتاج لاستكمال، والتي من بينها الطرق الرئيسية داخل المدن وطريق امساعد راس اجدير.

وأكد معيتيق ضرورة تحديد المشروعات الجاهزة للتنفيد والتي لا توجد بها معوقات، كما جرى التباحث حول مصادر التمويل لهذه المشروعات.

واتفق المجتمعون على إعداد الأجهزة التابعة والوزارة المشاريع الجاهزة للتنفيذ بداية الأسبوع المقبل لاستكمال الإجراءات الإدارية والبدء في تنفيذها فعلياً بداية العام 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

7 قتلى و503 مصابًا ضحايا المشاجرات في بنغازي خلال نوفمبر
ليبيا
مسبار أميركي يقترب من الكويكب «بينو» لاستخراج عيّنات منه
علوم وتكنولوجيا
لوكا مودرتش يخطف الكرة الذهبية
رياضة عالمية
تخصيص أكثر من 11 مليون دينار لأعمال النظافة في بنغازي
ليبيا
السيسي لوزيرة الجيوش الفرنسية: نركز على دعم الجيش الليبي لفرض الأمن والتمهيد ...
ليبيا
السيسي لوزيرة الجيوش الفرنسية: نركز على دعم الجيش الليبي لفرض الأمن والتمهيد ...
ليبيا
بعد 500 مصاب بأعراض شبيهة.. «الوطني لمكافحة الأمراض»: لم نكتشف بؤرًا للكوليرا في...
ليبيا
ماي تطالب ولي العهد السعودي باتخاذ خطوات لعدم تكرار حادث مقتل خاشقجي مستقبلاً
دولى
الدولار يكسر حاجز الخمسة دينارات والاسترليني ينزل إلى 5.92 دينار
ليبيا
الأسرة الرياضية الليبية تودع عميد المصورين
رياضة محلية
غوتيريش يدعو لإنصاف أكثر من مليار شخص يتعايشون حاليًا مع الإعاقة
دولى
بالصور: الأمم المتحدة تعيد تجهيز ملعب العزيزية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاتل يعيش على جلدك