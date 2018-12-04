السراج يبحث مع موغريني ملفات سياسية وأمنية واقتصادية

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية (حكومة الوفاق)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، فيدريكا موغريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية بمقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

تناول الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية محمد سيالة والقائم بأعمال السفارة الليبية نورالدين مازن، عددًا من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك».

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وجددت موغريني «دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وجهود السراج داخل ليبيا، وفي المحافل الدولية وآخرها مؤتمر باليرمو لتحقيق الأمن والاستقرار إلى ليبيا».

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية «دعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد».

وثمّن السراج «جهود موغريني التي تولي الأزمة الليبية أهمية خاصة، ودعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق الوطني»، مؤكدًا التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، مجددًا دعوته بضرورة «اتخاذ مواقف حازمة تجاه من يعرقلون العملية السياسية التي تستهدف الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية مستقرة».

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وأكد السراج ضرورة «الالتزام بالآليات القانونية السليمة»، مشيرًا إلى أهمية تفعيل اللجنة الرباعية المتكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، لتوحيد مواقف الدول تجاه الأزمة الليبية.

ومن ناحية ثانية جرى التطرق إلى الاتفاق الرباعي بين كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر للتعاون في تأمين الحدود وتسيير دوريات مشتركة، مؤكدًا أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لخطط تأمين تلك الحدود.

وتحدث رئيس المجلس الرئاسي عن الخطوات التي بدأ تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والترتيبات الأمنية بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما تطرق إلى فريق العمل الذي شكل خصيصًا لمعالجة مشاكل الجنوب وتنفيذ مشاريع حيوية للتخفيف من معاناة المواطنين، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تنفيذها وتفعيل برامجه لدعم الاقتصاد الليبي.

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وأكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية دعم الاتحاد الأوروبي لبرامج الإصلاح التي ذكرها السراج، وتأييدها لكل جهد يساهم في استقرار وأمن ليبيا وقالت إن ملف الهجرة غير الشرعية جانب ضمن جوانب عديدة من التعاون المشترك، وإنها ستولي الاهتمام اللازم بكل ما طرح خلال هذه المحادثات.

وكان السراج وصل والوفد المرافق له إلى بروكسل مساء أمس قادمًا من العاصمة الأردنية عمّان، حيث اختتم زيارة رسمية إلى الأردن استمرت يومين التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، وأجرى محادثات شاملة مع رئيس الوزراء.

رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية (حكومة الوفاق)