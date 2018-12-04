نزيف الطرق: 9 وفيات و427 جريحًا في بنغازي نوفمبر الماضي

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، تسجيل 9 حالات وفاة و427 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، جراء الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسة (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء إن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمها المستشفى أغلبها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، مشيرة إلى أن من بينهم أكثر من 200 حالة إيواء، وبينهم سوري الجنسية.

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وحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم:

1. فادي بوهادي سليم (34 عامًا) - سوري الجنسية

2. موسى عبدالرحمن عثمان (25 عامًا)

3. طارق عماد الفسي

4. أحمد فتحي قطيش

5. جمعة سالم محمد (38 عامًا)

6. حمزة جميل الأحمر

7. هديل فايز القبايلي (16 عامًا)

8. بثينة الناجي العبيدي (21 عامًا)

9. سراج فرج صالح العبيدي (16 عامًا)

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذه الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.