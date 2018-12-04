الأمن ونقص الوقود على طاولة «بلدي مصراتة» ووفد الجنوب (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 02:34 مساء
من اجتماع المجلس البلدي مصراتة ووفد الجنوب. (بلدية مصراتة)

بحث المجلس البلدي مصراتة مشكلات بلديات الجنوب، وعلى رأسها النقص في الوقود، وكذلك المواد الغذائية، وذلك خلال لقاء مع وفد ضم عددًا من بلديات الجنوب الليبي، وبعض المسؤولين الأمنيين بالجنوب.

وناقش الاجتماع، الذي عُـقد بالقاعة الرئيسية للشركة الليبية للحديد والصلب، التعاون في الجانب الأمني، وآلية علاج هذه المختنقات، ومدى تحقيق التعاون المشترك بين البلديات، حسب الصفحة الرسمية لبلدية مصراتة.

وكان في استقبال وفد الجنوب آمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ومندوب عن المنطقة الحرة مصراتة، ومدير إدارة منطقة مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط، وآمر قوة مكافحة الإرهاب.


 

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