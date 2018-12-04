«أجوكو»: رفع مستوى الخدمات للعاملين بحقول السرير والمسلة والنافورة والحمادة

أشرف محمد العبار

قال رئيس لجنة الإدارة المكلف شركة الخليج العربي للنفط، «أجوكو»،أشرف محمد العبار، إن لجنة الإدارة بالشركة اعتمدت جملة من القرارات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميها في مواقع عملهم بالحقول النفطية.

وشملت القرارات اعتماد توصية لجنة العطاءات الرئيسية المتعلقة بالتأمين الصحي بالداخل ليتم العمل به خلال الأيام المقبلة استكمالاً للخدمات الطبية، حيث تم خلال الشهر الماضي تحديد العمل بالتأمين الصحي بالخارج.

كما تم اعتماد الإرساء على تنفيذ الوحدات السكنية بحقول مسلة والنافورة والبيضاء، وسيتم اعتماد الوحدات السكنية بكل من السرير والحمادة حال الانتهاء من إجراءات المناقصة.

وتم كذلك اعتماد تنفيذ تعشيب الملاعب بحقول السرير ومسلة والنافورة، واعتماد تنفيذ محطات تحلية مياه بحقلي الحمادة ومسلة واعتماد جميع وثائق التأمين بالشركة.

كما قامت لجنة الإدارة باعتماد إجراءات شراء سيارات إسعاف حديثة ومجهزة لجميع حقول ومواقع الشركة، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بعيادات الشركة وتوفير متطلبات الإقامة والإعاشة بالحقول.

كما عملت إدارة الشركة على توفير معدات قياس الإشعاع وتوفير الملابس الواقية والتجهيزات المطلوبة للسلامة وسيارات الإطفاء بجميع حقول ومواقع الشركة، هذا إلى جانب حرص إدارة الشركة على دفع مرتبات المستخدمين شهريًّا في مواعيدها ودون تأخير، وإعادة نظام السلف لمواجهة متطلبات الحياة لمستخدميها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم من خدمات ومتطلبات لائقة بالمستخدمين وحرصها على رفع مستوى هذه الخدمات متى كان ذلك ممكنًا وتوافرت الأموال اللازمة لذلك.