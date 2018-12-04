ضبط أطفال سرقوا 32 ألف دينار من مواطن في أجدابيا

جانب من المبالغ المضبوطة مع الأطفال في أجدابيا. (بوابة الوسط)

أعلن قسم البحث الجنائي أجدابيا إلقاء القبض على عدد من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم اثني عشر عامًا بعد سرقتهم مبلغًا ماليًّا، قدره 32 ألف دينار ليبي من أحد المواطنين بالمدينة.

وقال رئيس وحدة التحقيق بالقسم، الرائد المهندس فتحي السعيطي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، حضر مواطن يدعي أ.م.ع. وأبلغ عن شكواه ضد مجهول قام بسرقة مبلغ مالي قدره 32 ألف دينار ليبي من داخل منزله في أجدابيا.

وأضاف السعيطي، أنه بعد مرور أسبوع من البحث والتحري تم القبض على المتهمين وهم طفلان، عمرهما 12 عامًا، بالصف السابع الأول، الأول يدعى أ.ب.ح، والثاني يدعي م.ع.ج، موضحًا أنه بعد عملية الضبط تم إحضار 9 آلاف دينار من المبلغ المسروق وباقي المبلغ تم التصرف فيه.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بأنهما وزعا المبلغ على بعض أصدقائهما واشتريا سلاحًا ناريًّا، حسب المصدر

وأشار السعيطي إلى أنه بعد الاعتراف بأسماء الأشخاص الذين تقاسموا معهما المبلغ المالي المسروق جرى إحضارهم وعددهم سبعة، وجميعهم صغار السن ما عدا اثنين، مؤكدًا إحالتهم إلى النيابة العامة أجدابيا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.