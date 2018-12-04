انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 12:24 مساء

‏تنطلق يوم السبت المقبل الحملة الوطنية لتحصين الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية (الحميراء) وشلل الأطفال بالإضافة إلى جرعة فيتامين (آ) بمختلف المدن الليبية.

وتستمر الحملة حتى يوم 15 ديسمبر ، وتستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و 15 عام. و‏تهدف إلى الوصول لنحو 2,750 مليون طفل في مختلف مناطق البلاد بما في ذلك مجتمعات النازحين ، وذلك من أجل رفع المناعة المجتمعية ضد الحصبة والحصبة الالمانية وشلل الأطفال ومنع نقص فيتامين A لدى الأطفال.

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وسيكون تطعيم مرض شلل الأطفال من مواليد 1 يناير 2013 إلى مواليد الشهر الحالي، وتطعيم الحصبة والحصبة الالمانية من مواليد 1 يناير 2004 إلى مواليد شهر فبراير 2018، وقطرة فيتامين (أ) من مواليد 1 يناير 2004 إلى مواليد شهر فبراير 2018 .

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