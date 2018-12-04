وفاة شاب برصاص عشوائي في البيضاء

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 12:00 مساء

أعلن مصدر طبي وفاة شاب برصاص عشوائي في مدينة البيضاء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» الأحد أن مهند مصطفى (23 عامًا) أصيب بطلق ناري في الرأس، ونُقل إلى مدينة بنغازي لاستكمال العلاج بعد تلقيه الإسعافات الأولية في مدينة البيضاء.

وأضافت البرغثي أن الشاب إصابته خطيرة وحالته حرجة عندما وصل إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذ حياته ولكن دون جدوى، فتوفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها.

يذكر أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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